Борьба с COVID-19: на Киевской таможне оформили уже 1,5 тыс тонн товаров

Новости Украины:Киевская таможня уже оформила 1500 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты.

В Украине за время внедрения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, Киевская таможня оформила 1500 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает Facebook Киевской таможни Гостаможслужбы.

"За время внедрения в Украине мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, среди которых и освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, в зоне деятельности Киевской таможни было оформлено 1500 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Общая таможенная стоимость этих товаров составила почти 3,1 млрд гривен, - говорится в сообщении.

Указано, что крупнейшими странами-экспортерами таких товаров стали: - Китай - 766 тонн; - Малайзия - 186 тонн; - Венгрия - 97 тонн; - Германия - 88 тонн; - Южная Корея - 68 тонн; - Индия - 63 тонны; - Польша - 19 тонн; - Узбекистан - 17 тонн; - Гонконг - 12 тонн; - Таиланд - 10 тонн.

"За два месяца Киевской таможней оформлено 796 таможенных деклараций, по которым в Украину импортировались аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты и тесты ПЦР, защитные маски, лицевые щитки, костюмы, электрокардиографы, рентгенографическая аппаратура, лабораторное оборудование и ряд других товаров для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на границе с Польшей задержали новую одежду под видом "гуманитарки".