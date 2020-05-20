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Борьба с коронавирусом: США передали Украине помощи на $15,5 млн

Борьба с коронавирусом: США передали Украине помощи на $15,5 млн
04:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом.

Власти Украины получили помощь от США в размере $15,5 млн для борьбы с COVID-19, сообщил Госдепартамент.

Уточняется, что Киев получил $13,1 млн гуманитарной помощи в области здравоохранения, которая "позволит улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19".

Кроме того, оказанная помощь включает $2,4 млн "для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии".

"Соединенные Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на здравоохранение", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

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Согласно госдепу, финансовую помощь от США в борьбе с COVID-19 также получили Казахстан - более $3,1 млн, Киргизия - $900 тыс., Таджикистан - $866 тыс., Туркменистан - около $920 тыс., Узбекистан - примерно $3,9 млн, Армения - $2,7 млн, Азербайджан - почти $3,6 млн, Белоруссия - $1,7 млн, Грузия -$2,7 млн и Молдова - почти $2,2 млн.

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США, Коронавирус, Госдеп США, Covid-19.
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