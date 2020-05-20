За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19

Новости Украины:В России количество инфицированных коронавирусом достигло почти 300 тысяч человек, всего в мире – почти 4,9 млн больных.

По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 4 897 492 инфицированных, в России - 299 941. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 91 921 человек, Великобритании – 35 422, Италии – 32 169, Франции – 28, 025 и в Испании – 27 778. В Китае в общем – 4638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 528 568), Россия (299 941), Бразилия (271 885), Великобритания (250 138), Испания (232 037), Италия (226 699), Франция (180 933), Германия (177 778) и Турция (151 615).

Как сообщалось. в Украине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 18 тыс. 876 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии умерло 548 человек, выздоровели - 5 тыс. 632 человек.

Ранее сообщалось, что в США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

В ВОЗ заявили, что коронавирус Covid-19 может существовать постоянно, как и ВИЧ, предсказать, сколько - невозможно.

Мытье рук, как подчеркнул генеральный директор ВОЗ, помогает защититься не только от коронавируса, но и от огромного количества других опасных инфекционных заболеваний.