Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Свитолина: Теннис дал мне все, что у меня есть на этот момент
Купальница: приметы и обряды на 20 мая
Купальница: приметы и обряды на 20 мая

В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19

Смотрите фото (3)
В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели.

В Украине за минувшие стуки, по данным Минздрава, зафиксировано 354 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-, 16 ранее заболевших скончались, 323 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 260 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 18 мая – о 325 новых заболевших.

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано 354 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 28 у детей и 61 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 112 человек. Выздоровели за сутки 323 человека, умер 16 пациент», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в среду.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 19 230 человека ( в т. ч, 1376 - детей и 3 757 медиков), из них - 564 летальных, 5 955 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Черновицкой - 54 , Волынской – 41 областях, в Киеве – 51 случаев.

Всего в Украине сделано за сутки 8568 ПЦР-тестов.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 случаев;
  • Днепропетровская область - 849 случаев;
  • Донецкая область - 133 случая;
  • Житомирская область - 583 случая;
  • Закарпатская область - 922 случая;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
  • Кировоградская область - 450 случаев;
  • Киев - 2410 случаев;
  • Киевская область - 1261 случай;
  • Львовская область - 1136 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 264 случая;
  • Одесская область - 792 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 1217 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1089 случаев;
  • Харьковская область - 836 случаев;
  • Херсонская область - 172 случая;
  • Хмельницкая область - 280 случаев;
  • Черновицкая область - 2796 случаев;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 115 случаев.

Вместе с тем, как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в соцсети Фейсбук, на амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1 138 детей и 3 069 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 090 человек, из них 238 детей и 688 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 27 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Во Львовской области число инфицированных COVID-19 достигло 1136

Из 564 человек, умерших в результате вызванных болезнью осложнений, 27 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Вместе с тем, в Минздраве уточняют, что по состоянию на утро 20 мая поступило 1 154 сообщения о подозрении на COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
04 Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется
05 Президент Грузии о назначении Саакашвили: Наша реакция была полностью нормальной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год президентства Зеленского: где и когда смотреть пресс-конференцию
Пресс-конференция президента Зеленского: когда и где смотреть
За сутки в мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
В мире подтверждено почти 95 тысяч новых случаев COVID-19
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Как привлечь богатство и навсегда избавиться от бедности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь