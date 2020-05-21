Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

МИД: почти 150 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 за рубежом

МИД: почти 150 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 за рубежом
04:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:МИД сообщает, что за границей от COVID-19 выздоровели 73 украинца.

По состоянию на вечер 20 мая за границей от COVID-19 выздоровели уже 73 украинца, а 146 граждан Украины проходят лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.

"18 331 гражданин Украины обратились за помощью к ЗДУ (зарубежным дипломатическим учреждениям) в рамках системы "Защита", — сообщили в МИД.

В частности, 146 граждан Украины проходит лечение: Австрия — 3, Беларусь — 3, Ирландия — 1, Италия — 121, Мальта — 1, РФ — 3, США — 2, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 1, Чехия — 7, Швеция — 2.

Еще 73 гражданина Украины выздоровели в следующих странах: Австрия — 3, Бельгия — 1, Великобритания — 1, Греция — 22, Доминиканская Республика — 4, Египет — 1, Испания — 5, Италия — 2, Молдова — 1, Нигерия — 3 Нидерланды — 1, ОАЭ — 2, Польша — 6, Португалия — 2, Сейшельские острова — 1, Сербия — 1, Таиланд — 1, Уругвай — 1, ФРГ — 5, Швеция — 1, Швейцария — 1, Япония — 4.

Отмечается, что 9 граждан Украины за рубежом — умерли.

Глава Черновицкой ОГА: Смягчать карантин нам пока что рано

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 19 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 — летальные.

В частности, накануне глава Минздрава рассказал, что будет разрешено с 22 мая в рамках "адаптивного карантина".

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
02 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Размер обуви и мужская верность: в чем связь
05 В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Рецепт дня: Суп-гуляш
Рецепт дня: Суп-гуляш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь