Пандемия: от COVID-19 умерло уже более 328 тысяч человек

Новости Украины:В мире уже зафиксировано почти пять миллионов человек с коронавирусом.

По состоянию на 4:32 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 328 095 человек. В свою очередь, выздоровели 1 897 639 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 4 995 712 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 93 439 человек, Великобритании - 35 786, в Италии - 32 330, Франции - 28 135 и в Испании - 27 888. В Китае в целом - 4638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 551 668), Россия (308 705), Бразилия (291 579), Великобритания (249 619), Испания (232 555), Италия (227 364), Франция (181 700), Германия (178 473) и Турция (152 587).