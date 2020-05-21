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В мире более 5 миллионов человек заразились COVID-19

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В мире более 5 миллионов человек заразились COVID-19
09:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии: это граждане 213 стран и территорий.

Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели. Об этом сообщает сайт Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом.

На утро четверга, 21 мая, в мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

20 мая во всем мире зарегистрировали 99,7 тысяч новых случаев коронавируса. За это же время умерли 4740 человек с подтвержденным COVID-19.

Больше всего заражений за это время обнаружили в США и Бразилии: по 21,4 тысячи.

В России подтвердили 8,7 тысяч новых больных, в Индии – 5,5 тысяч, в Перу – 4,5 тысяч, в Чили – более 4 тысяч, в Мексике и Саудовской Аравии – по 2,7 тысяч, в Иране – 2,3 тысяч, в Пакистане – почти 2 тысячи.

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны COVID-19

В Соединенных Штатах в этот день умер 1461 человек. За указанный период в Бразилии погибли 911 человек, в Великобритании – 363, в Мексике – 334, в Италии – 161, в России – 135, в Индии – 132, в Канаде – 119, по 110 жертв 20 мая насчитали в Перу, Франции и Испании.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

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