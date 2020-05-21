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В Украине ввели тестирование на антитела к коронавирусу

В Украине ввели тестирование на антитела к коронавирусу
12:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Минздрав ввел в Украине тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

На сайте Министерства здравоохранения издан приказ об утверждении изменений к стандартам медицинской помощи при COVID-19, которым в Украине вводится лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Приказ за подписью и. о. генерального директора Директората общественного Минздрава Ирины Ганжи обнародован вчера, 20 мая.

"Лабораторное тестирование на COVID-19 проводится с использованием метода полимеразной цепной реакции и метода иммуноферментного анализа", - говорится в документе.

Также в приказе перечислены категории лиц, которые подлежат тестированию методами ПЦР и ИФА, биологический материал, который подлежит исследованию, сроки отбора материала и перечень самих тестов.

В частности, сразу тестированию подлежат пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией. Лица, которые контактировали с больными, у которых подтверждено инфицирование, должны тестироваться на 14 сутки после контакта.

Также лицам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции, делают тесты на коронавирус непосредственно перед госпитализацией или операцией.

Кроме того, медицинские работники, которые непосредственно оказывают помощь больным или проводят уход за больными COVID-19 в условиях стационара, работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больн и работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тел, в том числе взятии образцов секционного материала, должны тестироваться один раз в 14 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам тесты на COVID-19 должны делать один раз в 30 дней до получения первых положительных результатов у конкретного лица.

Как сообщалось, 26 апреля министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть, встречался ли человек с действием инфекции, переболел ли он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека.

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Заместитель руководителя Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что иммуноферментный анализ является более доступным, чем тестирование методом ПЦР, поскольку украинские лаборатории могут делать около миллиона таких тестов в сутки.

7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению COVID-19 (№3380). 15 мая этот закон подписал президент.

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в больницах с такими больными, работников полиции, Нацгвардии и других работников, задействованных в принятии противоэпидемических мер, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев.

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Минздрав, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, ПЦР-тесты, ИФА-тесты.
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