Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 21 мая в Украине зафиксировали 476 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 706 .
В мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Обучение во время карантина в Украине
В украинских детских садах после их открытия детям и сотрудникам будут измерять температуру. В том случае, если она превысит 37,2 градуса, их не будут допускать в заведение.
В Министерстве образования рассказали, с чего начнется новый учебный год для школьников, которые пропустили часть занятий из-за карантина весной. Подробности озвучила и.о. министра Любомира Мандзий.
Наземный транспорт в Киеве возобновит работу в штатном режиме с 23 мая, метрополитен - с 25 мая, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Сессия в высших учебных заведениях Украины в условиях карантина будет проходить в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе страны.
Год Зеленского: как оценили деятельность президента за время на посту
Средняя оценка деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины составляет 3,1 по 10-балльной шкале.
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
АО "Укрзализныця" (УЗ) готово к возобновлению пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.
В Украине ввели тестирование на антитела к коронавирусу
Минздрав ввел в Украине тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).
UFC запланировал ивент в Лас-Вегасе
Турнир UFC, который запланирован на 30 мая, должен состояться в специализированном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада).
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