Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В мире зафиксировали 5 054 133 заболеваний COVID-19. Среди них 327 938 умерли, а 2 005 840 преодолели болезнь.

На 21 мая в Украине зафиксировали 476 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 19 706 .

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 мая

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Обучение во время карантина в Украине

В украинских детских садах после их открытия детям и сотрудникам будут измерять температуру. В том случае, если она превысит 37,2 градуса, их не будут допускать в заведение.

В Министерстве образования рассказали, с чего начнется новый учебный год для школьников, которые пропустили часть занятий из-за карантина весной. Подробности озвучила и.о. министра Любомира Мандзий.

Наземный транспорт в Киеве возобновит работу в штатном режиме с 23 мая, метрополитен - с 25 мая, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Сессия в высших учебных заведениях Украины в условиях карантина будет проходить в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе страны.