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Исследование: тестирование канализации может помочь предсказать вспышки COVID-19

Исследование: тестирование канализации может помочь предсказать вспышки COVID-19
07:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Увеличение уровня содержания коронавируса в сточных водах может предсказать вспышку заболевания COVID-19 раньше других показателей.

Согласно опубликованному исследованию, увеличение уровня содержания коронавируса в сточных водах может предсказать вспышку заболевания COVID-19 раньше других показателей, таких как госпитализация и количество случаев заболевания.

Об этом сообщает CNN.

"Это означает, что канализация может быть эффективным способом отслеживания вируса, особенно когда тесты на коронавирус в дефиците", говорят исследователи, цитирует издание.

В мире за сутки коронавирусом заразились 100 тыс человек

"Наше исследование может иметь существенные политические последствия", — написал профессор инженерных наук Джордан Печчен и коллеги из Йельского университета. "Соответствующие учреждения могут использовать концентрации первичного осадка (коронавируса) для предотвращения повышения динамики вспышек заболеваний в общинах или предоставить дополнительную основу для ослабления ограничений, особенно в тех случаях, когда существуют ограничения в клинических испытаниях".

Исследователи пишут, что кал пациентов с болезнью COVID-19, содержит коронавирус. В исследовании, которое еще не было рецензировано, исследователи сравнили уровень вируса в "образцах первичного осадка" с данными из больницы и тестов.

Испытания канализационных стоков для отслеживания вспышек были проведены в отношении других заболеваний. В США также рассматривается возможность тестирования сточных вод. 

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Как отмечает издание, ранее на этой неделе в Гонолулу заявили, что планируют проверить 1000 образцов со своей главной канализационной станции. Мэр Кирк Колдуэлл сказал, что тестирование даст чиновникам раннее представление о том, растет количество инфекций. "Оно показывает тенденции развития болезни и предупреждает людей — в нашем случае город Гонолулу — о том, есть ли у нас проблема", — сказал Колдуэлл во вторник.

Как сообщалось, ученые заявили о способности каннабиса "предотвращать и лечить COVID-19".

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Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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