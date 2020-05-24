Коронавирус: в Украине уже более 20 000 случаев COVID-19

Новости Украины:На 24 мая зафиксировано уже более 20 000 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

В Украине на 9:00 24 мая зафиксировано уже 20 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тыс. выздоровели.

Об этом сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, с 20 986 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили у 406 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни вообще умерли 617 человек, из них 12 - за последние сутки.

Также 7108 человек выздоровели, из которых 179 - за последние сутки.

Как сообщалось ранее, по состоянию на вчера в Украине было 20 580 случаев COVID-19, из них 432 - выявлено за сутки.