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COVID-19: учёные спрогнозировали возможное окончание пандемии в декабре 2020

COVID-19: учёные спрогнозировали возможное окончание пандемии в декабре 2020
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ученые сделали прогнозы, когда завершится пандемия коронавируса в мире.

Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.

Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, сообщает New York Post.

"Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре", - говорится в сообщении.

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В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.

Как отмечает издание, в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм "жизненного цикла" пандемии по странам мира.

В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.

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Ученые университета предупреждают, что их результаты постоянно развиваются и неточны, и что их прогнозы не должны приводить к поспешному сворачиванию ограничительных мер по всему миру.

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания (пандемии - ред.), опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль, и вызвать распространение вируса", - сказали они.

По состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли. За последние сутки в мире было обнаружено 9 464 новых случаев.

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Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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