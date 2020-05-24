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Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19

Минздрав: в Украине нет резкого снижения заболеваемости COVID-19
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Минздраве зафвили что в Украине пока не наблюдается резкого снижения заболеваемости от коронавируса.

В Украине не наблюдается резкого снижения заболеваемости COVID-19, в течение месяца количество новых случаев ежедневно колеблется в пределах 350-550 больных.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваемости каждый день", - подчеркнул он.

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Министр также допустил, что украинцы еще долго будут пользоваться элементарными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Степанов подчеркнул важность соблюдения рекомендаций Минздрава по противодействию распространения коронавирусной болезни.

"Если вы придерживаетесь наших рекомендаций, разработанных специалистами, то риск заражения, инфицирования COVID-19, существенно снижается", - сказал министр.

Он отметил, что если не принимать рекомендации Минздрав и не соблюдать их, то начинается "игра в рулетку: заболеешь ты либо не заболеешь".

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Также Степанов напомнил, что Минздрав разработал рекомендации для пассажиров и работников метрополитена об условиях работы в современной ситуации.

Он добавил, что работники метро также должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, проходить обязательный термоскрининг, дезинфицировать вагоны, станции и соблюдать другие рекомендации от Минздрава.

Как сообщалось, карантинные меры, введенные в Украине с 12 марта из-за коронавирусной болезни COVID-19 продлены до 22 июня. При этом Кабмин принял решение о переходе на адаптивный карантин, то есть ограничительные меры постепенно будут смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе. 

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Всего будет 5 этапов ослабления карантина. С 22 мая в Украине вводится второй этап, в рамках которого, в частности, предусмотрен запуск работы общественного и внутриобластного транспорта, открытие детских садов.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований смогут работать фитнес-центры (групповые занятия не более 10 человек), будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа железнодорожного пассажирского транспорта. С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.

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Украина, Заражение, Коронавирус.
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