Карта коронавируса в Украине и мире 24 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 20 986 человек.

По состоянию на утро пятницы, 24 мая, в Украине зафиксировано 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 24.05.2020

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 344 000 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 5 311 089 инфицированных COVID-19.

По данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 311 тыс. 89 человек, количество смертельных случаев достигло 344 000 тыс; излечились более 2 млн 240 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 577 тыс. 287 (94 тыс. 702 скончавшихся), России - 317 тыс. 554 (3 тыс. 99), Бразилии - 310 тыс. 579 (20 тыс. 47), Великобритании - 252 тыс. 246 (36 тыс. 124), Испании - 233 тыс. 37 (27 тыс. 940), Италии - 228 тыс. 6 (32 тыс. 486), Франции - 181 тыс. 951 (28 тыс. 218), Германии - 179 тыс. 021 (8 тыс. 23), Турции - 153 тыс. 548 (4 тыс. 249), Иране - 129 тыс. 341 (7 тыс. 249), Индии - 118 тыс. 226 (3 тыс. 585), Перу - 108 тыс. 769 (3 тыс. 148).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 42,9 против 42,3 в среду. В США он достиг 291 человека, Испании - 596, Великобритании - 531, Италии - 537, Бразилии - 95, Франции - 432, Германии - 99, Турции - 50, Иране - 86, Индии - 3, Перу – 96, России – 21.

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах мира.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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