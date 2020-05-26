В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент

Новости Украины:Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает CNN.

"Мы должны осознавать тот факт, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик на этом пути", - сказал Райан.

По словам Райана, сейчас мы "находимся в самом центре первой волны во всем мире», а кривая распространения коронавируса сейчас "на подъеме".

Как сообщалось, по состоянию на 6:00 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В свою очередь, выздоровели 2 231 738 человек.