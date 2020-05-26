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В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19

В мире - уже свыше 5,5 миллиона инфицированных COVID-19
09:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 346 тыс. человек, число инфицированных - 5,49 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 346 тыс. 232 человек, увеличившись за сутки на 1 тыс. 168, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За предыдущие сутки число жертв инфекции выросло на 2 тыс. 959 человек.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывался 5 млн 495 тыс. 061 заболевший COVID-19, рост за сутки составил 87 тыс. 060 против 96 тыс. 612, зафиксированных на 08:00 понедельника.

По всему миру излечились более 2,2 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 590 тыс. 358 человека, количество смертельных случаев превысило 347 тыс., излечились более 2,3 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 662 тыс. 302 (98 тыс. 220 скончавшихся), Бразилии - 374 тыс. 898 (23 тыс. 473), Великобритании - 262 тыс. 547 (36 тыс. 996), Испании - 235 тыс. 400 (26 тыс. 834), Италии - 230 тыс. 158 (32 тыс. 877), Франции - 183 тыс. 067 (28 тыс. 460), Германии - 180 тыс. 600 (8 тыс. 309), Турции - 157 тыс. 814 (4 тыс. 369), Индии - 144 тыс. 950 (4 тыс. 172), Иране - 137 тыс. 724 (7 тыс. 451), Перу - 123 тыс. 979 (3 тыс. 629).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 44,6 против 44,5 в понедельник. В США он достиг 302 человек, Испании - 574, Великобритании и Италии - 544, Бразилии - 111, Франции - 436, Германии - 101, Турции - 52, Иране - 89, Индии - 3, Перу - 110.

В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья скончались 25 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 понедельника было зафиксировано 353 тыс. 427 заболевших, 3 тыс. 633 летальных исхода и 118 тыс. 798 излечившихся.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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