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Вторник, 26.05.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 26 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
14:31 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине, по данным Минздрава, за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 21 человек из числа ранее заболевших скончался, 341 выздоровел, тогда как днем ранее сообщалось о 259 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 24 мая – о 406 новых заболевших, а 23 мая – о 432.

Количество инфицированных нарастающим итогом составило 21 584 человека (1 581 ребенок , 4 183 медиков), из них - 644 летальных, 7 575 человек( в т.ч. 1913 медиков) выздоровели.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 26.05.2020

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 45 , Ровенской области – 41 и в Киеве – 58 случаев. За сутки проведенло 9653 ПЦР-теста.

Против COVID-19: ВОЗ временно прекратила испытания гидроксихлорохина из соображений безопасности

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 346 тыс. 232 человек, увеличившись за сутки на 1 тыс. 168, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За предыдущие сутки число жертв инфекции выросло на 2 тыс. 959 человек.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывался 5 млн 495 тыс. 061 заболевший COVID-19, рост за сутки составил 87 тыс. 060 против 96 тыс. 612, зафиксированных на 08:00 понедельника.

Заражение коронавирусом по разным странам на 26.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

По всему миру излечились более 2,2 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 662 тыс. 302 (98 тыс. 220 скончавшихся), Бразилии - 374 тыс. 898 (23 тыс. 473), Великобритании - 262 тыс. 547 (36 тыс. 996), Испании - 235 тыс. 400 (26 тыс. 834), Италии - 230 тыс. 158 (32 тыс. 877), Франции - 183 тыс. 067 (28 тыс. 460), Германии - 180 тыс. 600 (8 тыс. 309), Турции - 157 тыс. 814 (4 тыс. 369), Индии - 144 тыс. 950 (4 тыс. 172), Иране - 137 тыс. 724 (7 тыс. 451), Перу - 123 тыс. 979 (3 тыс. 629).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 44,6 против 44,5 в понедельник. В США он достиг 302 человек, Испании - 574, Великобритании и Италии - 544, Бразилии - 111, Франции - 436, Германии - 101, Турции - 52, Иране - 89, Индии - 3, Перу - 110.

В ВОЗ прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья скончались 25 человек на 1 млн жителей.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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