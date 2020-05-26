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Вторник, 26.05.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 мая
14:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на 26 мая в Украине фиксируется небольшой рост динамики заболеваемости коронавирусом - за сутки заразились 339 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 21 584

Всего в мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 590 тыс. 358 человека, количество смертельных случаев превысило 347 тыс., излечились более 2,3 млн.

Важно: 

13:20 У полицейского из состава объединенных сил подтвержден COVID-19. Правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области, сейчас находится в инфекционном отделении больницы по наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное, сообщает штаб ООС.

13:10 С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

13:00 Дольше всего от коронавируса выздоравливают младенцы и дети. В столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели за период эпидемии COVID-19, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

 12:06 За прошлые сутки, 26 мая, в Киеве диагностировали 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: это ровно вдвое больше, чем за предыдущий день, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

11:28 В Германии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 45 человек.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса.

11:35 С 1 июня 2020 года в Украине - новый этап смягчения карантина, возобновляется спортзалов, бассейнов, автошкол, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

10:45 В России за прошедшие сутки - 8915 новых случаев заражения COVID-19, всего заболели 362 342 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Умерли за сутки 174 человека, всего зафиксированы 3807 летальных случаев. Выздоровели 12 331 человек, 131 129 – сутки.

10:42 Полноценное открытие ресторанов возможно после 10 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10:40 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро вторника, 26 мая, коронавирус зафиксирован еще у троих человек, при этом выздоровели уже 96, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

10:34 Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет министров. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

10:25 С 1 июня 2020 года в украинских высших учебных заведениях возможно проведение экзаменов в группах при условии не более десяти человек в тех регионах, где есть разрешение на ослабление карантина, заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

09:50 Вчера в некоторых областях смягчили карантин, сообщают в пресс-службе Минздрава.

08:55 Больше всего в Украине новых больных коронавирусной инфекцией СOVID-19 за последние сутки зафиксировали в Киеве, Ровенской и Львовской областях. Ни одного нового заболевшего не было в Николаевской, Сумской и Херсонской областях, сообщает Центр общественного здоровья.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 26.05.2020

08:50 В Украине за минувшие сутки – 339 новых случаев заболевания (сутками ранее - 259), 6 человек умерли (сутками ранее - также шесть), выздоровел 341 пациент (сутками ранее - 126).

07:35 В ВОЗ предупреждают: пик пандемии может произойти в любой момент - и даже те страны, которым удалось снизить заболеваемость, должны оставаться наготове.

07:30 Ведущие американские компании, которые восстанавливают экономическую деятельность на фоне ослабления карантина, начали самостоятельно проводить тестирование своих работников на COVID-19.

07:13 Коронавирусная болезнь, которую перенес премьер-министр Британии Борис Джонсон, не прошла бесследно: у главы правительства страны испортилось зрение. Об этом рассказал сам политик.

06:50 На 6:00 утра 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19, 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг. Бразилия обогнала США по числу новых смертей за сутки.

Заражение коронавирусом по разным странам на 26.05.2020

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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