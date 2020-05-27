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Пандемия: от COVID-19 в мире умерло более 350 тысяч человек

Пандемия: от COVID-19 в мире умерло более 350 тысяч человек
06:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Коронавирусом в мире заразились почти 5,6 млн человек, умерло - более 350 тысяч.

По состоянию на 6:00 среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 350 453 человека. В свою очередь, выздоровели 2 286 879 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире зафиксировано 5 588 400 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 98 902 человек, Великобритании — 36 996, в Италии — 32 955, Испании — 27 117, Франции — 28 533 и в Бразилии — 24 512. В Китае в целом — 4 638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 680 913), Бразилия (391 222), Россия (362 342), Великобритания (266 599), Испания (236 259), Италия (230 555), Франция (182 847), Германия (181 200) и Турция (158 762).

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Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 21 584 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 644 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений. В частности, с понедельника в Киеве и Харькове утром возобновил работу метрополитен, чуть позже открылось метро и в Днепре.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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