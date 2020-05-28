Пандемия: коронавирусом заразились почти 5,7 миллионов человек

Новости Украины:В мире от коронавируса выздоровели более 2,3 млн человек.

По состоянию на 5:32 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 355 629 человек. В свою очередь, выздоровели 2 350 088.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 5 691 790 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 100 418 человек, Великобритании - 37 542, в Италии - 33 072, Франции - 28 599, Испании - 27 117 и в Бразилии - 25 598. В Китае в целом - 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 699 176), Бразилия (411 821), Россия (370 680), Великобритания (268 619), Испания (236 259), Италия (231 139), Франция (183 038), Германия (181 524), Турция (159 797) и Индия (158 086).

Количество случаев COVID-19 в Украине приближается к 22 тысячам.