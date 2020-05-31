Виктор Ляшко: Инфекционная служба была не готова к эпидемии COVID-19

Новости Украины:Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине такой большой процент от всех больных COVID-19 составляют медики.

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине такой большой процент от всех больных COVID-19 составляют медики.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% – да, это большой показатель", – пояснил Ляшко.

По его словам, вопросам инфекционного контроля, то есть профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (неважно, каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактных), в нашей стране достаточно мало уделялось внимания.

"Регистрация случаев внутрибольничных болезней у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И разные факторы на это влияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, антибиотиков последних поколений и тому подобное", – сказал Ляшко.

"Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много – потому что в построенной самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не были разработаны маршруты пациентов, не было зонирования, четких зон, где опасно, где безопасно, чистых зон, выходов из боксов и мероприятия в ординаторских, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция – все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", – пояснил главный государственный санитарный врач.

Как сообщалось: по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случаях инфицирования коронавирусом, от начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели 9 311.

По данным Минздрава, среди заболевших – 4 475 медиков, 34 из них умерли.