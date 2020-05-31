Эпидемия COVID-19: число бедных детей в мире увеличится на 15%

Новости Украины:Эпидемия COVID-19 спровоцирует рост к концу 2020 года числа детей, живущих в бедности, во всем мире на 86 миллионов или на 15%.

Пандемия COVID-19 спровоцирует рост к концу 2020 года числа детей, живущих в бедности, во всем мире на 86 миллионов или на 15%, а в Европе и Центральной Азии – на 44%. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном ЮНИСЕФ и Международным альянсом "Спасем детей".

"Из-за пандемии COVID-19 к концу 2020 года число бедных детей во всем мире вырастет на 86 миллионов, или на 15 процентов, а в Европе и Центральной Азии – на 44 процента", - говорится в исследовании.

Его авторы предупредили, что если не принять срочных мер по защите семей от последствий коронавируса, то общее число детей, живущих за чертой бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, к концу года составит 672 миллиона. Почти две трети этих детей - из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, и Южной Азии.

Однако эта проблема не обойдет стороной и другие регионы мира. Так, в странах Европы и Центральной Азии число бедных семей с детьми увеличится, возможно, даже на 44%. А в странах Латинской Америки и Карибского бассейна их станет на 22% больше, чем до пандемии.

Обедневшие на фоне коронакризиса семьи вряд ли смогут прокормить детей, оплатить их учебу и лечение. Это приведет к росту детских браков и эксплуатации детей - как трудовой, так и сексуальной, отмечается в исследовании.

В целях борьбы с COVID-19 и смягчения последствий пандемии для детей из бедных семей Международный альянс "Спасем детей" и ЮНИСЕФ призывают как можно скорее значительно расширить системы и программы социальной защиты. Они рекомендуют наладить систему бесплатного школьного питания и выплачивать бедным семьям пособия на детей.