В ВСУ уже более ста человек болеют коронавирусом

Новости Украины:В ВСУ на COVID-19 по состоянию на 10.00 31 мая болеют 118 человек, четыре человека умерли.

В Вооруженных силах Украины на COVID-19 по состоянию на 10.00 31 мая болеют 118 человек, четыре человека умерли.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 10.00 31 мая в Вооруженных силах Украины болеют 118 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек", - отмечается в сообщении.

На изоляции (в том числе, самоизоляции) находятся 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 105 человек.

Сейчас в ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса - 30 мая умер работник ВСУ из Черновицкой области. Он болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом негоспитальная двусторонняя пневмония. Было назначено лечение, взят биоматериал на ПЦР, по результатам которого 28 мая у работника ВСУ подтверждено заболевание COVID-19. По имеющейся информации, у мужчины, кроме острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, были сопутствующие заболевания.

За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев заболевания COVID-19.

В изоляторе воинской части (Харьковская область) находится один военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют.

Еще 11 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случая COVID-19. За сутки - 468 новых случаев.