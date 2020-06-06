Коронавирус никуда не делся: ВОЗ не рекомендует отказываться от масок

Новости Украины:ВОЗ рекомендует странам-членам сохранять режим ношения масок.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в новых указаниях к правительствам стран-членов рекомендовала введение обязательного ношения масок в местах, где существует риск передачи COVID-19.

Документ с рекомендациями размещен на официальном сайте ВОЗ.

"Использование масок является частью всеобъемлющего пакета мер профилактики и контроля, которые могут ограничить распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Маски можно использовать как для защиты здоровых людей (носить для защиты при контакте с зараженным человеком), так и для ограничения распространения болезни от источников (инфицированных лиц)", - отмечается в рекомендациях.

Хотя в ВОЗ признают, что маски не могут гарантировать защиту от заражения коронавирусом, однако подчеркивают, что они являются существенным барьером для распространения болезни. В том числе речь идет не о медицинских, а об обычных тканевых масках, отмечают в ВОЗ.

По состоянию на пятницу в мире зарегистрировано 6,713 млн инфицированных коронавирусом человек. Более 393,7 тыс. людей умерли от болезни, 2,986 млн человек полностью выздоровели.