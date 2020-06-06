В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19

Новости Украины:Максим Степанов назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных коронавирусом.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Черновицкой, Львовской, Ровенской областях и городе Киеве.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 66, Львовской области −65, Ровенской области — 52, а также Киев — 83", — отметил он.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 6 июня подтверждено 26 513 случаев COVID-19. За сутки – 549 новых случаев.