Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19

Новости Украины:В Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине.

Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и во время пользования общественным транспортом", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, в Украине официально подтверждено 26999 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. В течение последних суток выздоровели - 242, умерли - 11 человек.