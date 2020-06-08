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Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19

Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19
05:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине.

Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В Украине в течение нескольких последних дней фиксируется увеличение количества заболеваний. Такая ситуация сложилась из-за частых случаев игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе и во время пользования общественным транспортом", - говорится в сообщении. 

По данным Минздрава, только за минувшие сутки зафиксировано 485 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, в Украине официально подтверждено 26999 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. В течение последних суток выздоровели - 242, умерли - 11 человек.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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