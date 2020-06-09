Коронавирус: США, Бразилия и РФ продолжают лидировать по числу инфицированных

Новости Украины:В мире от коронавируса уже выздоровели 3,3 млн человек.

По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 406 402 человека. В свою очередь, выздоровели 3 292 704 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 097 717 человек инфицировано.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 110 990 человек, Великобритании - 40 680, Бразилии - 37 134, в Италии - 33 964, Франции - 29 212 и Испании - 27 136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 960 642), Бразилия (707 412), Россия (476 043), Великобритания (288 834), Индия (265 928), Испания (241 717), Италия (235 278), Перу (199 696), Франция (191 313), Германия (186 109), Иран (173 832) и Турция (171 121).

В Украине зафиксировано уже 27 462 случая COVID-19, из них 797 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.