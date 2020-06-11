Пандемия: США, Британия и Бразилия держат "первенство" по смертности от COVID-19

Новости Украины:В мире от коронавируса выздоровели 3,5 млн человек

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 416 084 человека. В свою очередь, выздоровели 3 451 664 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 357 011 человек инфицировано.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 112 895 человек, Великобритании - 41 213, Бразилии - 39 680, в Италии - 34 114, Франции - 29 322 и Испании - 27 136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального случая .

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 999 552), Бразилия (772 416), Россия (493 023), Великобритания (291 588), Индия (276 583), Испания (242 280), Италия (235 763), Перу (207 794), Франция (192 068), Германия (186 522), Иран (177 938) и Турция (173 036).

В Украине уже более 28 000 случаев COVID-19, за сутки - более 500.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.