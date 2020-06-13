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Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине

Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Обновлено 00:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Максим Степанов заявил, что распространение коронавируса в Украине слишком стремительно.

Одной из причин роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине за последнее время является то, что многие граждане восприняли адаптивный карантин как не смягчение ограничений, а выход с карантина. Минздрав такого стремительного роста не ожидал.

Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире ТСН.

"Конечно, после того, когда мы перешли к адаптивному карантину и начался процесс смягчения, постепенного выхода из карантина, мы понимали, что может быть небольшой рост по количеству заболеваний. Но мы не чувствовали, что он будет таким стремительным. По моему мнению, это, в том числе, связано с тем, что многие восприняли не смягчения, а полный выход из карантина, если мы посмотрим вокруг себя, что происходит. Меня очень беспокоят эти цифры", - сказал он.

Кроме цифр относительно подтвержденных случаев, в стране растет и количество людей с симптомами коронавирусной болезни, добавил глава Минздрава.

"Сегодня это 1244 человека за предыдущие сутки, которые обратились за соответствующей помощью. Растет и количество людей, которые госпитализируются, и количество заполненных коек. Такая динамика нас сильно настораживает. Мы должны будем принимать соответствующие меры по урегулированию", - отметил Степанов.

Напомним, также Степанов заявил, что из-за большого количества новых больных коронавирусом в Украине на протяжении последних дней, Украина может вернуться к прошлым этапам карантинных ограничений. То есть карантин могут усиливать.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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