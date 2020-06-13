Среди сотрудников ООН уже почти тысяча зараженных коронавирусом

Значительное число больных среди сотрудников ООН находится в Мали.

Среди сотрудников ООН по всему миру коронавирусом инфицированы 953 человека.

Такие цифры привел на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, значительное число больных (187) — среди сотрудников многопрофильного комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, двое умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 753 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 870 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.