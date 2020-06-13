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Коронавирусная статистика: сколько человек в мире выздоровели от COVID-19

Коронавирусная статистика: сколько человек в мире выздоровели от COVID-19
07:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
По состоянию на утро количество жертв от инфекции, вызванной новым коронавирусом, составляет 425 330 человек. В свою очередь, выздоровели 3 613 211 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 629 227 человек инфицировано.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 114 643 человека, Бразилии — 41 828, Великобритании — 41 566, в Италии — 34 223, Франции — 29 377 и Испании — 27 136. В Китае в целом — 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального случая.

Среди сотрудников ООН уже почти тысяча зараженных коронавирусом

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 046 643), Бразилия (828 810), Россия (510 761), Индия (297 535), Великобритания (294 402), Испания (243 209), Италия (236 142), Перу (214788), Франция (193 220), Германия (187 226), Иран (182 525) и Турция (175 218).

Как сообщалось, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 29 753 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 870 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Заболевание, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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