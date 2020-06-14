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Пандемия: в мире на COVID-19 заболело почти 8 млн человек

Пандемия: в мире на COVID-19 заболело почти 8 млн человек
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф УНН
На утро 13 июня в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 7 764 977 человек, 429 666 умерли, 3 693 293 выздоровели.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 429 666 человек. В свою очередь, выздоровели 3 693 293 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 764 977 человек инфицировано.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 115 402 человека, Бразилии — 42 720, Великобритании — 41 747, в Италии — 34 301, Франции — 29 401 и Испании — 27 136. В Китае в целом — 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального случая.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 074 082), Бразилия (850 514), Россия (519 458), Индия (308 993), Великобритания (295 828), Испания (243 605), Италия (236 651), Перу (220 749), Франция (193 746), Германия (187 267), Иран (184 955) и Турция (176 677).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 30 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 880 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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