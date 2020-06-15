Коронавирус в Украине: за сутки выявили 656 новых случаев

В Украине за минувшие сутки подтвердили 656 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 12 человек, вылечились - 171.

В Украине на 8:50 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 31 810 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 656 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом умерли 901 человек, из них 12 - за последние сутки. Также 14 253 человек выздоровели, из которых 171 - за последние сутки.

Лидером по заболеваемости остается Черновицкая область, где заболели 3959 человек, в том числе 43 за сутки. Незначительно меньше пациентов с коронавирусом в Киеве - 3957 (53 за сутки).

Самое большое количество новых случаев заражения 14 июня подтвердили во Львовской области - 135. В целом в области заболели 2933 человека. В Ровенской области известно о 28 новых заболевших, всего заразились 2369 человек.

Как сообщалось, в Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро 14 июня было выявлено 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.

Напомним, что общее количество заболевших COVID-19 в мире превышает 7,9 млн. Лидером по заболеваемости по-прежнему являются США.