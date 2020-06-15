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Страховка медиков, которые пострадали от COVID-19: Зеленский дал задание Кабмину

Страховка медиков, которые пострадали от COVID-19: Зеленский дал задание Кабмину
14:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19 должны быть немедленно решены.

Вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 должны быть немедленно решены. 

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшейся под его председательством, передает пресс-служба Офиса Президента.

"Наши медики - герои. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезни - такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

"Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Согласно документу, медики, заразившиеся коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей и поэтому в течение года им была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности - будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. Сейчас это 608 тысяч 100 гривен. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1 млн 520 тыс. 250 грн.

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Украина, ОП.

Автор:

Телеграф
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