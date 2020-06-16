В Украине снова растет число заражений COVID-19: за минувшие сутки - 666 человек

За минувшие сутки в Украине СOVID-19 заболело 666 человек, общее число заболевших - 32 тыс. 476.

В Украине зафиксировано за сутки 666 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник.

"За минувшие сутки заболело 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки были госпитализированы 172 человека и зафиксировано 11 летальных случаев, при этом выздоровели 275 пациентов.

"Всего за все время пандемии заболели 32 476 человек. Из них 2 402 детей, а также 5 600 медработников", - сказал министр.

Выздоровели 14 528 человек, летальных случаев - 912.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, Ривненской области - 104 и Волынской области - 61", - сообщил министр.

Как сообщалось, в мире число случаев заражения коронавирусом уже превысило 8 млн.