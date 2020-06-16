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Пандемия: ВОЗ предупредила о новой волне COVID-19

Пандемия: ВОЗ предупредила о новой волне COVID-19
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Укринформ
Всемирная организация здравоохранения предупредила страны мира о надвигающейся новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил, что страны мира должны быть готовы к новой вспышке заболеваемости COVID-19.

Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге.

"Даже в странах, которые уже показали способность преодолеть распространение COVID-19, должны быть и дальше готовы к новой вспышке заболеваемости. В течение последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых случаев заражения", - отметил глава ВОЗ.

В руководстве организации подчеркнули в этом контексте, что от 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина после того, как китайская столица прожила более 50 дней без новых случаев инфицирования. 29 жилых комплексов в Пекине переведены под закрытое управление, все пункты пропуска охраняются, строгий контроль введен за лицами, выезжающими или въезжающими в эти комплексы.

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А в Соединенных Штатах Америки около 20 штатов, которые начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордные количества новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на возобновление опасности.

Как известно, по состоянию на утро 16 июня во мире в целом подтверждено более 8,1 миллиона случаев коронавируса, включая почти 440 тысяч летальных, а выздороветь от этого заболевания уже успели больше, чем 4,2 миллиона человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 666 инфицированных коронавирусом за сутки, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

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ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Тедрос Адхан Гебрейесус.

Автор:

Телеграф
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