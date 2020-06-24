В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19

По состоянию на утро 24 июня в Украине диагностировали еще 940 случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту больных COVID-19 - за сутки 940 инфицированных. Об этом сообщает Telegram-канал, верифицированный Минздравом, о коронавирусе в Украине.

"Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболело 940 человек. Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - говорится в сообщении.

Указано, что "из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество больных увеличилось втрое".

"Минздрав предупреждает: соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки как можно чаще и обязательно используйте защитные маски и дезинфекторы. Помните, что простые вещи спасают вашу жизнь и жизнь ваших близких! Берегите себя!" - говорится в сообщении.

23 июня в Украине было 38 074 больных COVID-19, за сутки тогда обнаружили 833 инфицированных.

В мире за время пандемии зафиксировали 9 миллионов 353 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Побороли болезнь уже 5 миллионов 41 тысяча человек.