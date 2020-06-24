COVID-19: В Украине готовятся открывать вторую волну больниц

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за роста пациентов с тяжелым течением болезни возникла необходимость привлечения второй волны медучреждений.

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц – ред.)", - сказал он.

Министр добавил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.

"За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек – таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности", - сказал он.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко планирует отработать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.

Также Минздрав будет указывать на недостатки в регионах по определенности и правильности построения маршрутов пациентов.

"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.