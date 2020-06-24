Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
ВСУ получили от США партию новейших "джавелинов"
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
Сегодня определится соперник Динамо в финале Кубка Украины
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня
День Варнавы: народные приметы и запреты 24 июня

COVID-19: В Украине готовятся открывать вторую волну больниц

COVID-19: В Украине готовятся открывать вторую волну больниц
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за роста пациентов с тяжелым течением болезни возникла необходимость привлечения второй волны медучреждений.

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц – ред.)", - сказал он.

Министр добавил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.

"За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек – таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности", - сказал он.

Сколько в Украине медиков заболели коронавирусом: данные Минздрава

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко планирует отработать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.

Также Минздрав будет указывать на недостатки в регионах по определенности и правильности построения маршрутов пациентов.

"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Больницы, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 Встреча с нардепом "СН" в Ровненской области закончилась дракой между "Нацкорпусом" и сторонниками Кивы
04 Еврокомиссар: Пандемия в Украине не должна стать оправданием за разворот реформ в интересах олигархов
05 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: В Украине готовятся открывать вторую волну больниц
COVID-19: В Украине готовятся открывать вторую волну больниц
В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Коронавирус: в ЕС решают, пускают ли украинцев с 1 июля
&quot;Viber, пока&quot;: Telegram порадует пользователей новой функцией
"Viber, пока": Telegram порадует пользователей новой функцией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь