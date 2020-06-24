Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: В Украине с сентября по май гриппом и ОРВИ переболели почти 5 млн человек
Минздрав: В Украине с сентября по май гриппом и ОРВИ переболели почти 5 млн человек
Пандемия коронавируса стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы
Пандемия стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня

Пандемия коронавируса стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы

Пандемия коронавируса стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
Антропауза поможет понять, насколько маршруты перемещений и миграций видов зависят от деятельности человека.

Пандемия коронавируса оказала огромное влияние не только на человечество, но и на всю природу в целом. Ученые усматривают в нынешней ситуации перспективы новых исследований и полезных открытий.

Как сообщает Naked Science, из-за карантинных ограничений на дорогах по всему миру стало меньше автомобилей, самолеты летают реже, а корабли не покидают портов. Это сказалось на жизни диких животных. На улицах Сантьяго недавно можно было увидеть пум, в Сан-Франциско объявились койоты, а в валлийских городах не так давно заметили горных козлов.

Некоторые стали называть это явление "Великой паузой", но ученые предложили более научную формулировку – "антропауза". В статье для журнала Nature Ecology & Evolution исследователи определяют этим термином "значительное глобальное снижение современной человеческой деятельности, в особенности путешествий". Авторы уверены, что это явление необходимо всесторонне изучать.

В ВСУ выявили еще 8 новых случаев заболевания COVID-19

"Приоритет человеческого общества должен состоять в том, чтобы справиться с всеобъемлющей трагедией и трудностями, вызванными Covid-19… Но мы не можем позволить себе упустить возможность измерить — впервые в глобальном масштабе, — насколько современная человеческая мобильность влияет на дикую природу", - говорится в статье.

При этом, "антропауза" не всегда оказывает очевидное или ожидаемое влияние на природу. В то время, как одни виды получили возможность отдохнуть от человека, другие оказались под большой угрозой. К примеру, редкие виды все чаще подвергаются браконьерству.

Антропауза также позволяет понять, насколько маршруты перемещений и миграций зависят от присутствия людей и созданных ими структур. Сегодняшние обстоятельства идеально подходят для ученых, проводящих полевые исследования. 

Минздрав: В Украине резко выросло число людей с пневмонией

Земля сегодня находится на пороге шестого массового вымирания в истории ее биосферы, и нынешняя ситуация позволит ученым оценить, насколько сильным может быть вклад человечества в этот процесс, а также разработать меры по сохранению биоразнообразия.

Предполагается, что небольшие изменения в образе жизни человека и транспортных сетях потенциально могут принести большие выгоды как для природы, так и для человека.

Ранее сообщалось, что члены палаты лордов парламента Великобритании добиваются легализации генетического редактирования сельскохозяйственных культур в Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 На Красной площади в Москве состоялся парад: кто из мировых лидеров приехал
03 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
04 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
05 Еврокомиссар: Пандемия в Украине не должна стать оправданием за разворот реформ в интересах олигархов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
В Яремче обвал дороги разрушил главный водопровод - люди остались без воды
Яремче осталось без воды - обвал дороги разрушил трубу
Джамалу поделилась трогательными снимками с выписки из роддома
Джамалу поделилась трогательными снимками с выписки из роддома
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь