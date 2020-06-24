Пандемия коронавируса стала причиной "великой паузы" - ученые заинтригованы

Антропауза поможет понять, насколько маршруты перемещений и миграций видов зависят от деятельности человека.

Пандемия коронавируса оказала огромное влияние не только на человечество, но и на всю природу в целом. Ученые усматривают в нынешней ситуации перспективы новых исследований и полезных открытий.

Как сообщает Naked Science, из-за карантинных ограничений на дорогах по всему миру стало меньше автомобилей, самолеты летают реже, а корабли не покидают портов. Это сказалось на жизни диких животных. На улицах Сантьяго недавно можно было увидеть пум, в Сан-Франциско объявились койоты, а в валлийских городах не так давно заметили горных козлов.

Некоторые стали называть это явление "Великой паузой", но ученые предложили более научную формулировку – "антропауза". В статье для журнала Nature Ecology & Evolution исследователи определяют этим термином "значительное глобальное снижение современной человеческой деятельности, в особенности путешествий". Авторы уверены, что это явление необходимо всесторонне изучать.

"Приоритет человеческого общества должен состоять в том, чтобы справиться с всеобъемлющей трагедией и трудностями, вызванными Covid-19… Но мы не можем позволить себе упустить возможность измерить — впервые в глобальном масштабе, — насколько современная человеческая мобильность влияет на дикую природу", - говорится в статье.

При этом, "антропауза" не всегда оказывает очевидное или ожидаемое влияние на природу. В то время, как одни виды получили возможность отдохнуть от человека, другие оказались под большой угрозой. К примеру, редкие виды все чаще подвергаются браконьерству.

Антропауза также позволяет понять, насколько маршруты перемещений и миграций зависят от присутствия людей и созданных ими структур. Сегодняшние обстоятельства идеально подходят для ученых, проводящих полевые исследования.

Земля сегодня находится на пороге шестого массового вымирания в истории ее биосферы, и нынешняя ситуация позволит ученым оценить, насколько сильным может быть вклад человечества в этот процесс, а также разработать меры по сохранению биоразнообразия.

Предполагается, что небольшие изменения в образе жизни человека и транспортных сетях потенциально могут принести большие выгоды как для природы, так и для человека.

Ранее сообщалось, что члены палаты лордов парламента Великобритании добиваются легализации генетического редактирования сельскохозяйственных культур в Англии.