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Суббота, 27.06.2020
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В мире за сутки коронавирусом заболели почти 200 тыс человек

В мире за сутки коронавирусом заболели почти 200 тыс человек
05:23 Сегодня Телеграф Украинская правда
Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом.

26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщают данные сайта Worldometers.

Больше всего новых больных обнаружили в США и Бразилии – около 47 тысяч.

Также более 18 тысяч случаев подтвердили в Индии, более 6 тысяч зафиксировали в России, Южной Африке и Мексике.

В этот же день в мире умер 4891 человек. Из них 1055 жертв зарегистрировали в Бразилии, 736 – в Мексике, 663 – в США и 381 летальный случай в Индии.

Всего за время пандемии в мире обнаружили 9 миллионов 903 тысячи случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 496 тысяч – летальные. Побороли COVID-19 уже 5 миллионов 357 тысяч больных.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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