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Минздрав: В Украине более 20% новых инфицированных COVID-19 нуждается в госпитализации

Минздрав: В Украине более 20% новых инфицированных COVID-19 нуждается в госпитализации
09:16 Сегодня Телеграф УНИАН
При этом 80% – это легкие формы заболеваемости.

Более 20% от всех зарегистрированных новых больных коронавирусом в Украине нуждается в госпитализации.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Кошалко.

"80% – легкие формы заболеваемости. В госпитализации нуждается более чем 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% нуждаются в интенсивной терапии", – сказала она.

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При этом она отметила, что возвращение к жесткому карантину в Украине не является целесообразным, поскольку рост заражений регистрируются в стране не одинаково.

"Карантин ослабляется не на всей территории Украины. Например, в Черновицкой области, где один из самых высоких показателей заболеваемости, местная власть принимает иные решения об ослаблении или усилении карантинных мероприятий. Поэтому правительство рекомендовало индикаторы выхода из карантина, где есть определенные статистические показатели, которые рассчитываются каждый день и на каждую область отдельно", — заявила Кошалко.

Как сообщалось, глава Минздрава Максим Степанов на днях заявил, что в Украине эффективность лечения коронавируса COVID-19 значительно выше, чем в странах Евросоюза, а процент летальных исходов в разы меньше.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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