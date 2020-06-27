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Суббота, 27.06.2020
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Эпидемия COVID-19: в Украине уже заболело более 6,5 тыс медработников

Эпидемия COVID-19: в Украине уже заболело более 6,5 тыс медработников
09:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников... За все время пандемии заболело 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников.

При этом, в общем выздоровел 18701 человек, а летальных случаев 1110", - отметил он.

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Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее.

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Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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