Эпидемия COVID-19: в Украине уже заболело более 6,5 тыс медработников

С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников... За все время пандемии заболело 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников.

При этом, в общем выздоровел 18701 человек, а летальных случаев 1110", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных, что меньше, чем сутками ранее.