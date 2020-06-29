Большинство украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса

Большинство украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией, а количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти.

Большинство жителей Украины считают, что эпидемия коронавируса в стране ещё не миновала и количество больных будет расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"18% опрошенных считают, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро будет становиться меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро начнет расти. 19% украинцев не смогли определиться с ответом", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.