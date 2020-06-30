В мире из-за пандемии коронавируса работу рискуют потерять около 800 млн человек

В Международной организации труда (МОТ) озвучили несколько сценариев развития событий в сфере занятости в связи с карантином. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты. Об этом говорится в отчете МОТ.

За первое полугодие лишились работы около 400 миллионов человек

В докладе отмечается, что из-за карантина во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

В региональном разрезе потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:

Оптимистичный. Деятельность работников восстановится быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.

Базовый. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.

Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале - безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.