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В мире из-за пандемии коронавируса работу рискуют потерять около 800 млн человек

В мире из-за пандемии коронавируса работу рискуют потерять около 800 млн человек
20:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
В Международной организации труда (МОТ) озвучили несколько сценариев развития событий в сфере занятости в связи с карантином. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты. Об этом говорится в отчете МОТ.

За первое полугодие лишились работы около 400 миллионов человек

В докладе отмечается, что из-за карантина во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.

В региональном разрезе потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).

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Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:

Оптимистичный. Деятельность работников восстановится быстро, значительно повышая совокупный спрос и создание рабочих мест. При таком сценарии возможна потеря 34 млн рабочих мест.

Базовый. Постепенное оживление экономической активности в соответствии с существующими прогнозами, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн штатных рабочих мест.

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Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений, которые значительно замедлят восстановление экономик. Потеря 340 млн рабочих мест.

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале - безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.

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Все по теме:

Эпидемия, Работа, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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