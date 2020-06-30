Вакцина от COVID-19: Голубовская рассказала, в чем может быть опасность

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, какие риски может иметь вакцина от COVID-19 и как их предотвратить. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

"Почему до сих пор не смогли сделать вакцину против первого SARS, коронавирусной инфекции? Вирус, пока делали-делали, он потом исчез из популяции. Возник коронавирусный ближневосточный синдром и тоже - есть вакцины. Есть вакцины, которые уже прошли какие-то стадии испытания, но действительно, есть люди, у которых после, если человек инфицируется повторно коронавирусной инфекцией - у них возникают вот эти инфильтраты в легких.

Почему - это явление, которое в медицине называется антителозависимое усиление иммунного ответа", - сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что есть заболевание Денге и когда сделали от него вакцину и внедрили ее на Филиппинах, где было 20 тыс. умерших - от самой вакцинации стали погибать люди.

"Тогда компания-производитель отозвала вакцину, начали выяснять и оказалось, что так как люди находятся там в очаге и много людей уже проиммунизированны, переболели легкой формой - то вот эта дополнительная вакцинация вызывала вот такие трагические последствия. И сейчас там вакцинируют людей, но только после того, когда определят титры антител, то есть, неиммунных людей. И здесь коронавирусы этим явлением тоже обладают. Поэтому, это также предостережение для лечения плазмой реконвалесцентов, хотя она показывает свою эффективность. Я еще раз повторю, он только изучается, но такой риск, как бы есть", - добавила Ольга Голубовская.

По ее словам, сейчас третий этап испытаний проходит больше ста вакцин от COVID-19.

Как сообщалось, эпидемиолог рассказал, стоит ли ожидать появления вакцины от коронавируса.