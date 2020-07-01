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Среда, 01.07.2020
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Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных

Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Украине снижается рост количества новых случаев коронавируса. За минувшие сутки выявлено 664 новых больных.

В Украине по состоянию на 9:00 утра среды, 1 июля, фиксируют уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 664 человека. Днем ранее, 30 июня, было выявлено 706 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты Центра общественного здоровья.

При этом число выздоровевших за сутки составило 433 человека, что в почти пять раз больше, чем вчера (30 июня - 88 человек). Всего в Украине с начала эпидемии заразились 44 998 человек. Число умерших от осложнений вызванных COVID-19 составляет 1173. За минувшие сутки скончались 14 человек. Всего выздоровели от коронавируса 19 548 человек.

Лидерами по темпам заболеваемости остаются Львовская, Черновицкая, Ровенская области и город Киев.

Как сообщалось, за последние две недели в Украине существенно увеличилось количество больных на коронавирус. Президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о второй волне эпидемии, а также отметил, что украинская медицина должна быть готова ко всему. 

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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