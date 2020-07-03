Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Устенко: В Украине инфляция находится на исторически низком уровне
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Свитолина засветилась на обложке известного журнала (Фото)
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

США выделили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19

США выделили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19
00:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Штаты предоставили Украине более 17 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

Соединенные Штаты Америки отчитались о предоставлении финансовой помощи для Украины в рамках борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. В частности, ряд средств была направлена на смягчение последствий карантина во время эпидемии.

Об этом сообщает сайт Государственного департамента США.

“Для удовлетворения насущных потребностей департаменты правительства и агентства США координируют усилия по установлению приоритетов зарубежной помощи с целью максимизации ее потенциального влияния”, — говорится в сообщении.

Так, Соединенные Штаты сообщили о предоставлении Украине помощи через Госдепартамент и USAID почти на 17,3 млн. долл. помощи в целом, что, в свою очередь, включает 13,1 млн. долл. на систему здравоохранения и гуманитарную помощь МАР (Международной ассоциации развития — ред). В США выделяют эти средства с надеждой, что это “улучшит способность местных учреждений здравоохранения оказывать помощь больным и бороться с дальнейшим распространением COVID-19, одновременно повышая осведомленность общественности о снижении рисков заражения”.

Отмечается, что эти средства, по мнению правительства США, должны смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и государственных услуг для уязвимых групп населения, включая населения, пострадавшего от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Отдельно добавляется, что средства также включают почти 4,2 млн. долл. США в виде гуманитарной помощи для поддержки в рамках распространения пандемии уязвимых социальных групп, как беженцы или пострадавшее от конфликтов населения.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 1.85 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
04 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
05 ВНО 2020 по физике: сколько абитуриентов приняли участие и когда будут результаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Прорыв в фэшн-индустрии: &quot;солнечная&quot; модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь