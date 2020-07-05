В Украине немного снизился прирост COVID-19

В Украине по состоянию на 5 июля лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19, за сутки — 823 новых случая.

В Украине на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев более 800. Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 48 500 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 823 инфицированных.

Вследствие болезни вообще умерли 1 249 человек, из них 22 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни 21 376, из них за сутки — 221.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 528 953. В свою очередь, выздоровели 6 044 414 человек.