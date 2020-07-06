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Минздрав: 80% больных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии

Минздрав: 80% больных COVID-19 украинцев переносят его в легком состоянии
08:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Такие больные проходят лечение амбулаторно под наблюдением.

80% переносят коронавирусную болезнь COVID-19 в легком состоянии.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы говорим о коронавирусной болезни – 80% переносят ее в легком состоянии. Их не надо госпитализировать на кровати, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под наблюдением. 20% требуют госпитализации", — рассказал он.

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Ляшко сообщил, каков реальный процент госпитализации по Украине.

"У нас сейчас коэффициент госпитализации 19. Одновременно в разных областях по-разному, в Закарпатской области 29-31% больных попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая кровать для того, чтобы человек с осложнениями могла получить медицинскую помощь в стационаре", — сказал он.

Как сообщалось, ранее Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирус.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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