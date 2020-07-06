Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса

В Украине на 8:35 6 июля зафиксировано уже более 49 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев - более полутысячи.

Так, из 49 043 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 543 инфицированных - меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщают данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вследствие болезни сего умерли 1262 человек, из них 13 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни 21 703, из них за сутки - 327.

Как сообщалось, ВОЗ два дня подряд фиксировала рекордных более 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки в мире.